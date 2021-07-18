Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Игрок «Баварии» пропустит не более 2 недель

Главный тренер «Баварии» сообщил, что полузащитник перенес операцию на сердце.

«Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.

Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре.

Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», – рассказал немец.

25-летний француз провел 6 матчей за клуб и сборную в этом сезоне. Его статистика – здесь.