Коман перенес операцию на сердце из-за аритмии. Игрок «Баварии» пропустит не более 2 недель

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце.

«Вчера Кингсли перенес операцию. У него случилось легкое нарушение сердечного ритма.

Иногда у него возникали проблемы с дыханием. Поэтому мы провели долгосрочный мониторинг ЭКГ и прибегли к этой процедуре.

Со вторника он приступит к кардиотренировкам и не пропустит более полутора-двух недель», – рассказал немец.

25-летний француз провел 6 матчей за клуб и сборную в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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