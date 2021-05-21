«Многие считают, что клуб из Чечни не должен быть в РПЛ. Там война была, а сейчас молодежь может брать в руки не автомат, а мяч». Лебеденко об «Ахмате»

Нападающий «Торпедо» вспомнил о времени, проведенном в Грозном.

– Наверняка вы не думали, что задержитесь в Грозном на пять лет?

– Я хотел прийти в «Терек», проявить себя и уйти в более сильную команду. Все-таки тогда клуб был в нижней восьмерке, а мне хотелось попасть в команду примерно такого же калибра, как «Рубин». Но в итоге в Грозном все понравилось – и я провел в клубе 5,5 лет.

– Дзюба недавно сказал, что в Грозном атмосфера угнетает. А вас угнетала?

– Выезды туда тяжелые, это действительность. Многие считают, что клуб из Чечни не должен быть в , и вообще, что в Грозном не должно быть футбола. Но неправильно так думать.

Недавно там война была. Спорт – один из немногих вариантов пути в будущее для пацанов и девчат. Сейчас они могут брать в руки не автомат, а боксерские перчатки, футбольный мяч. Спорт помогает молодежи отказываться от любого вида кровопролития. Его надо развивать – но не для политических целей, а чтобы у ребят была какая-то альтернатива оружию.

– Часто видели в Грозном танки и вооруженных людей?

– Там всегда есть вооруженные люди. Когда я только перешел в «Терек» в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик. Но со временем их становилось меньше.

Сейчас стоят, в основном, на стадионе, потому что его посещает президент республики. Ну и «Грозный Сити» охраняется автоматчиками. Танков возле «Ахмат Арены» нет, но стоит российский военный джип, похожий на американский «Хаммер».

– Вы боялись людей с оружием?

– В Москве человек с пистолетом меня бы напрягал, а в Грозном я спокойно к этому относился. Но, конечно, порой было волнительно.

Например, когда боевики захватили Дом Печати, а потом школу, как раз после нашей игры с . Мы за этим наблюдали из отеля – видели стрельбу. Нам тогда позвонили и сказали – не волнуйтесь. Вскоре с террористами разобрались, – сказал Лебеденко.