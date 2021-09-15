«Динамо» на уровне «Майнца», но нужно двигаться дальше». Шварц о пробеге, спринтах и рывках

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью Sports.ru сравнил свой нынешний клуб с прежним – с «Майнцем».
– Можно ли сравнивать интенсивность тренировок «Динамо» с тем, что было в «Майнце»?
– Да, сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц».
У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.
– Эти данные вышли на нужный уровень после летних сборов?
– Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации. То, что сейчас мы на уровне «Майнца» – это неплохо, но нужно двигаться дальше.
Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками, – сказал немец.
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