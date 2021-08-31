Помощник Путина о реформе Hypercube: «Для регионов это выгодно, на первый взгляд»

Теги премьер-лига Россия РФС Игорь Левитин Александр Дюков стадионы Hypercube Футбол

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина и член попечительского совета РФС, высказался о реформе российского футбола, предложенной Hypercube.

«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации.

На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле... Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий исполком РФС», – сказал Левитин.

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