«Спартак» о том, что Бакаев хочет 2 млн евро в год: «Готовим предложение о контракте. Условия не раскрываем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что хавбек Зелимхан Бакаев рассчитывает на два миллиона евро в год по новому контракту.

«Клуб готовит игроку предложение о продлении контракта. Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока тоже», – сказал Зеленов.

По данным Metaratings, Бакаев хотел бы зарабатывать в «Спартаке» два миллиона евро в год по новому контракту. Срок действующего соглашения 25-летнего игрока истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Бакаев провел десять матчей за «Спартак» и забил один гол.

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