Эррера об 1:1 с «Брюгге»: «ПСЖ» сделал достаточно, чтобы победить. Мы контролировали игру»

Полузащитник дал комментарий после матча с «Брюгге» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сделали достаточно, чтобы одержать победу. Нашу игру не назвать превосходной, но, думаю, мы приложили достаточно усилий, чтобы выиграть, пусть даже у нас не было явных голевых моментов. Мы контролировали игру.

У них были моменты в начале второго тайма, но мы контролировали большую часть матча. Что ж, это чемпионов, соперники здесь очень хороши.

У нас очень качественный подбор игроков, с помощью которых тренер может создать сильную команду. У нас важен каждый футболист.

Из-за паузы на матчи сборных мы не были в полном составе, но это не оправдание. Теперь все в сборе, и мы хотели сегодня победить», – сказал Эррера.

«Это самое яркое событие с начала века». «Брюгге» без проблем справился с тройкой Месси-Неймар-Мбаппе (1:1)