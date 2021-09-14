«Реал» и «ПСЖ» интересуются Рюдигером. Летом он может уйти из «Челси» бесплатно

ведет переговоры с защитником о новом контракте, но пока не может договориться об условиях сделки.

Летом 2022 года немец может стать свободным агентом по истечении срока нынешнего договора с «синими».

За ситуацией следят «Реал» и «ПСЖ». Заинтересованные клубы могут уже в январе подписать с 28-летним игроком предварительное соглашение.

Сам Рюдигер готов остаться в «Челси», но только при условии, что клуб выполнит его требования.

Сообщалось, что он просит повышения зарплаты с 7,2 до 11,2 млн евро в год.

уже хотел приобрести Рюдигера ранее, когда команду тренировал нынешний тренер «Челси» .

также заинтересован в подписании нового центрального защитника в связи с уходом и минувшим летом.