«Реал» и «ПСЖ» интересуются Рюдигером. Летом он может уйти из «Челси» бесплатно

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«Челси» ведет переговоры с защитником Антонио Рюдигером о новом контракте, но пока не может договориться об условиях сделки.

Летом 2022 года немец может стать свободным агентом по истечении срока нынешнего договора с «синими».

За ситуацией следят «Реал» и «ПСЖ». Заинтересованные клубы могут уже в январе подписать с 28-летним игроком предварительное соглашение.

Сам Рюдигер готов остаться в «Челси», но только при условии, что клуб выполнит его требования.

Сообщалось, что он просит повышения зарплаты с 7,2 до 11,2 млн евро в год.

«ПСЖ» уже хотел приобрести Рюдигера ранее, когда команду тренировал нынешний тренер «Челси» Томас Тухель.

«Реал» также заинтересован в подписании нового центрального защитника в связи с уходом Серхио Рамоса и Рафаэля Варана минувшим летом.

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