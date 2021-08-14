Вейналдум о «ПСЖ»: «Хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы»

Полузащитник рассказал о своих целях в парижском клубе.

«Участие в таком амбициозном проекте – одна из причин, по которой я перешел сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но я здесь не ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.

Понятно, что Лига чемпионов – тяжелый турнир, клуб еще не выиграл его. Это напоминает мне «Ливерпуль» в лиге – команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.

При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы», – сказал Вейналдум в интервью L’Équipe.