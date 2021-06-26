«Бавария» может подписать Вернера летом 2022-го, если не купит Холанда и не продлит Левандовского

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тимо Вернеру.
По данным Sport1.de, мюнхенский клуб может подписать 25-летнего немца, если не договорится с форвардом Робертом Левандовским о продлении контракта, а также не сможет приобрести нападающего Эрлинга Холанда у «Боруссии».
После назначения Юлиана Нагельсманна на пост тренера «Баварии» кандидатуру Вернера обсуждают в клубе. Тренер поддерживает контакты с футболистом, который играл под его руководством в «РБ Лейпциг».
Препятствием может стать высокая зарплата, которую форвард получает в «Челси».
Вернер присоединился к «Челси» в 2020 году. С того момента он провел 37 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
С полной статистикой нападающего сборной Германии можно ознакомиться по ссылке.