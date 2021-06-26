«Бавария» может подписать Вернера летом 2022-го, если не купит Холанда и не продлит Левандовского

проявляет интерес к нападающему Тимо Вернеру.

По данным Sport1.de, мюнхенский клуб может подписать 25-летнего немца, если не договорится с форвардом Робертом Левандовским о продлении контракта, а также не сможет приобрести нападающего у .

После назначения Юлиана Нагельсманна на пост тренера «Баварии» кандидатуру Вернера обсуждают в клубе. Тренер поддерживает контакты с футболистом, который играл под его руководством в «РБ Лейпциг».

Препятствием может стать высокая зарплата, которую форвард получает в «Челси».

Вернер присоединился к «Челси» в 2020 году. С того момента он провел 37 матчей в , забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

С полной статистикой нападающего сборной Германии можно ознакомиться по ссылке.