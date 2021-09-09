Сульшер о Роналду: «Допускаю, что он может оказаться в запасе. Я должен давать играть и 36-летнему, и Гринвуду»

Главный тренер заявил, что форвард иногда может не попадать в стартовый состав.

«Штука в том, что Криштиану очень сильно заботится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. К тому же он проходил предсезонку [с «Ювентусом»].

Конечно, важно, чтобы все выходили и бежали. И чтобы он тоже выходил и бежал все 90 минут. У нас во вторник матч [c «Янг Бойз» в ЛЧ]. Посмотрим, что мы сделаем. А так – да, я допускаю, что он может оказаться в запасе. Ему 36.

То же самое с Мэйсоном [Гринвудом], ему 19. И я должен давать играть и ему, и 36-летнему», – сказал Сульшер.

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