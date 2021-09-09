Сульшер о 4:1 с «Ньюкаслом»: «Было много ожиданий, все они оправдались. Роналду – фантастический бомбардир»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча с (4:1).

Об игре

«Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это . Ничего не изменилось.

стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру».

О том, мог ли он не выпустить Роналду в старте

«Нет, конечно нет. В этом весь Криштиану. Сегодня был день радости для всех».

О перспективах

«Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны», – сказал тренер.

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