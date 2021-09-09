Сульшер о 4:1 с «Ньюкаслом»: «Было много ожиданий, все они оправдались. Роналду – фантастический бомбардир»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1).
Об игре
«Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это «Манчестер Юнайтед». Ничего не изменилось.
Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру».
О том, мог ли он не выпустить Роналду в старте
«Нет, конечно нет. В этом весь Криштиану. Сегодня был день радости для всех».
О перспективах
«Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны», – сказал тренер.
Роналду забил два за «МЮ» сразу же – любимому клиенту! Добавил из вратарской и отправил между ног