Директор «Боруссии» Цорк: «Салихамиджич должен держать язык за зубами. Кем он себя возомнил?»

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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича.

Салихамиджич обратил внимание на то, что Марко Ройс покинул расположение сборную Германии перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Исландии из-за травмы колена, но спустя три дня провел на поле все 90 минут за «Боруссию» в игре с «Байером».

«Меня удивляет, когда ты уезжаешь из сборной, а через несколько дней играешь. Наши игроки остаются в сборных, а потом все равно выходят на поле», – заявил руководитель мюнхенского клуба.

В качестве примера Салихамиджич привел ситуацию с Сержем Гнабри, который играл в матче с Исландией, но был вынужден покинуть поле в перерыве игры «Баварии» с «Лейпцигом» из-за мышечной травмы.

«Салихамиджич должен держать язык за зубами и комментировать проблемы «Баварии». Кем он себя возомнил?» – заявил Цорк в интервью Kicker.

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