«Реал» обещал «Барсе» не подписывать Мориба. Отношения клубов улучшились из-за Суперлиги

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Флорентино Перес Илайш Мориба Суперлига Европы Футбол

«Реал» не станет пытаться подписать полузащитника «Барселоны» Илайша Мориба.

Как сообщает Diario Sport, это связано с тем, что отношения между клубами заметно улучшились на фоне анонса проекта Суперлиги Европы и возвращения Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны».

Команды договорились о том, что не будут пытаться увести футболистов партнеров, если только обе стороны от этого не выиграют. Аналогичная договоренность есть и с «Ювентусом».

При этом «Реал» считает Мориба интересным вариантом и какое-то время рассматривал возможность его трансфера. Но теперь Флорентино Перес, руководящий мадридским клубом, пообещал Лапорте, что не станет пытаться приобрести хавбека.

«Барселона» ожидает, что Мориба продолжит карьеру за границей – в «Челси» или «Лейпциге».

Талант из «Барсы» бунтует и бесит боссов: требует лишний миллион и попадается с кальяном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья