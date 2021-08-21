«Реал» обещал «Барсе» не подписывать Мориба. Отношения клубов улучшились из-за Суперлиги

«Реал» не станет пытаться подписать полузащитника «Барселоны» Илайша Мориба.
Как сообщает Diario Sport, это связано с тем, что отношения между клубами заметно улучшились на фоне анонса проекта Суперлиги Европы и возвращения Жоана Лапорты на пост президента «Барселоны».
Команды договорились о том, что не будут пытаться увести футболистов партнеров, если только обе стороны от этого не выиграют. Аналогичная договоренность есть и с «Ювентусом».
При этом «Реал» считает Мориба интересным вариантом и какое-то время рассматривал возможность его трансфера. Но теперь Флорентино Перес, руководящий мадридским клубом, пообещал Лапорте, что не станет пытаться приобрести хавбека.
«Барселона» ожидает, что Мориба продолжит карьеру за границей – в «Челси» или «Лейпциге».
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