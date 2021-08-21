«Реал» обещал «Барсе» не подписывать Мориба. Отношения клубов улучшились из-за Суперлиги

не станет пытаться подписать полузащитника «Барселоны» Илайша Мориба.

Как сообщает Diario Sport, это связано с тем, что отношения между клубами заметно улучшились на фоне анонса проекта Суперлиги Европы и возвращения на пост президента «Барселоны».

Команды договорились о том, что не будут пытаться увести футболистов партнеров, если только обе стороны от этого не выиграют. Аналогичная договоренность есть и с .

При этом «Реал» считает Мориба интересным вариантом и какое-то время рассматривал возможность его трансфера. Но теперь , руководящий мадридским клубом, пообещал Лапорте, что не станет пытаться приобрести хавбека.

ожидает, что Мориба продолжит карьеру за границей – в «Челси» или «Лейпциге».

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