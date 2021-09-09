Аллегри об 1:2 с «Наполи»: «Мне не в чем упрекнуть игроков «Юве». Надеюсь, в ЛЧ мы стартуем лучше, чем в Серии А»

Главный тренер прокомментировал поражение от в 3-м туре Серии А (1:2).

«Мне не в чем упрекнуть своих футболистов сегодня. С мы сыграли хуже, но сегодня, к несчастью, поплатились за ошибки.

Нам не хватало точности в технике, во втором тайме мы слишком часто теряли мяч. «Наполи» сыграл здорово, но в футболе, когда не выигрываешь, нужно молча и усердно работать.

Надеюсь, в Лиге чемпионов мы стартуем лучше, чем в чемпионате. Сейчас мы платим очень большую цену за каждую ошибку, но подобные периоды случаются в футболе. Мы должны были действовать острее и при счете 1:0 забивать второй», – сказал Аллегри.