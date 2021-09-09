«Ювентус» уступил «Наполи» (1:2), ведя после 1-го тайма. Кулибали забил победный гол после ошибки Кина

В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» на выезде уступил «Наполи» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Счет на 10-й минуте открыл форвард туринцев Альваро Мората. Маттео Политано забил ответный мяч на 57-й минуте.
На 85-й минуте вышедший на замену нападающий туринцев Мойзе Кин пробил головой по собственным воротам после подачи с углового. Вратарь Войчех Шченсны отразил удар, однако защитник неаполитанцев Калиду Кулибали добил мяч в сетку.
«Ювентус» проиграл 2 матча за 3 тура Серии А, еще одна встреча завершилась вничью. В следующей игре чемпионата Италии он встретится с «Миланом».
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.