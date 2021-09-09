«Ювентус» уступил «Наполи» (1:2), ведя после 1-го тайма. Кулибали забил победный гол после ошибки Кина

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Sports.ru Войчех Шченсны Альваро Мората Калиду Кулибали Маттео Политано Мойзе Кин Футбол

В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» на выезде уступил «Наполи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Счет на 10-й минуте открыл форвард туринцев Альваро МоратаМаттео Политано забил ответный мяч на 57-й минуте.

На 85-й минуте вышедший на замену нападающий туринцев Мойзе Кин пробил головой по собственным воротам после подачи с углового. Вратарь Войчех Шченсны отразил удар, однако защитник неаполитанцев Калиду Кулибали добил мяч в сетку.

«Ювентус» проиграл 2 матча за 3 тура Серии А, еще одна встреча завершилась вничью. В следующей игре чемпионата Италии он встретится с «Миланом».

Наполи – Ювентус 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Мората, 1:1 – 57 Политано, 2:1 – 85 Кулибали.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.
Предупреждения:
Элмаз (31), Локателли (45), Лосано (88).

Статистика Серии А

Таблица Серии А

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные