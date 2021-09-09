«Ювентус» уступил «Наполи» (1:2), ведя после 1-го тайма. Кулибали забил победный гол после ошибки Кина

В 3-м туре Серии А в субботу «Ювентус» на выезде уступил (1:2).

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Счет на 10-й минуте открыл форвард туринцев . забил ответный мяч на 57-й минуте.

На 85-й минуте вышедший на замену нападающий туринцев пробил головой по собственным воротам после подачи с углового. Вратарь Войчех Шченсны отразил удар, однако защитник неаполитанцев добил мяч в сетку.

«Ювентус» проиграл 2 матча за 3 тура Серии А, еще одна встреча завершилась вничью. В следующей игре чемпионата Италии он встретится с «Миланом».

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