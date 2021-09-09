Семак о лимите: «Моя позиция не изменится. Все клубы РПЛ поддерживают отмену»

Главный тренер выразил свое отношение к лимиту на легионеров в , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– После выступления Путина вопрос о лимите, кажется, закрыт. Какие аргументы можете привести, чтобы мы их донесли до РФС и Путина?

– Я очень давно в футболе, моя позиция не менялась и не изменится.

Полная отмена – по сути, не полная, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем в еврокубках. «17+8» – это заявочный лист в Лигу чемпионов.

Все клубы РПЛ поддерживают отмену, подавляющее большинство тренеров против лимита. Лимит, который есть уже 15 лет, – вряд ли можем говорить о поступательном движении вперед.

Если мы хотим развивать футбол в России, да, надо сказать, что мы отказываемся от легионеров, но нужно понимать, что пока у нас свои звезды не вырастут, результатов в Европе не будет, – сказал Семак.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров