«Химки» анонсировали игру со «Спартаком» афишей в стиле «Санта-Барбары», упомянув Зарему и Виторию. На фоне – созвездие в виде свиньи

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Руй Витория соцсети ахахаха Зарема Салихова Футбол

«Химки» подготовили особый постер к матчу РПЛ со «Спартаком».

Подмосковный клуб опубликовал афишу в стиле сериала «Санта-Барбара», упомянув на ней тренера красно-белых Руя Виторию и спутницу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

На заднем фоне постера звезды образуют фигуру в виде свиньи. В нее целится Стрелец.

«385-я серия...» – подписали афишу в инстаграме «Химок».

Матч «Спартак»«Химки» состоится сегодня, 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

 
 
 
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Публикация от Футбольный клуб «Химки» (@fckhimki)

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