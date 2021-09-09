«Химки» анонсировали игру со «Спартаком» афишей в стиле «Санта-Барбары», упомянув Зарему и Виторию. На фоне – созвездие в виде свиньи

«Химки» подготовили особый постер к матчу со «Спартаком».

Подмосковный клуб опубликовал афишу в стиле сериала «Санта-Барбара», упомянув на ней тренера красно-белых Руя Виторию и спутницу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

На заднем фоне постера звезды образуют фигуру в виде свиньи. В нее целится Стрелец.

«385-я серия...» – подписали афишу в инстаграме «Химок».

Матч – состоится сегодня, 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.