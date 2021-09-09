Мирзов не сыграет со «Спартаком». «Химки» объяснили это тем, что хавбек давно не выходил в основе

Полузащитник «Химок» , арендованный у «Спартака», пропустит матч против красно-белых в 7-м туре .

«Мирзов пропустит матч против . Резиуан долго не играл в основном составе – сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов.

Никакой договоренности со «Спартаком» о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того», – сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Мирзов на старте сезона провел за «Спартак» шесть матчей, но лишь раз вышел в стартовом составе.

Матч «Спартак» – состоится сегодня, 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.