Александер Чеферин: «Нужно объединиться перед лицом позорной и болтливой Суперлиги. Не хотим пережить это снова»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на прошедшей в Женеве Генеральной ассамблее европейских клубов.

«В 2020 и 2021 годах не было ничего нормального и ожидаемого. Мы хотим вернуться к нормальной жизни.

Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и болтливой . Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова.

Мы должны оставаться едиными, двигаться к нормальной жизни. Мы должны быть образцом для подражания в футболе. Мы должны быть вместе. Мы должны объединять в себе всю футбольную семью», – заявил Чеферин.