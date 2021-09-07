Шамиль Газизов: «Без господдержки невозможно развитие профессионального спорта в России на сегодняшний день. Думаю, все понимают ее необходимость»

Генеральный директор «Уфы» уверен в необходимости господдержки в российском футболе на данном этапе.

– Как можете в целом оценить трансферное окно для ? Кажется, что лига стала еще слабее. Это так?

– Идет обновление, лидеры некоторые ушли, хорошие игроки. Но в то же время давайте посмотрим на пришедших игроков. Может, они тоже что-то привнесут. Мне бы хотелось, конечно, чтобы более ярким получилось трансферное окно.

– Почему оно не смогло быть более ярким? Меньше в целом стало денег, последствия коронавирусного кризиса?

– У каждого клуба по-своему. Если говорить о нас, то это точно денежный вопрос и отсутствие возможностей. По другим не могу сказать. Хотя у многих очень качественная работа проведена, это прямо видно. И я рад за них.

– «Жирные» времена, когда в Россию приезжало множество сильных легионеров, еще могут вернуться?

– Я надеюсь, что они вернутся. Даже сейчас обсуждение увеличения доходов от телеправ, букмекеров, спонсорства и много чего еще внесет свой вклад.

– А это может произойти в случае все большего ухода российского футбола от государственной поддержки? Такие тенденции ведь наблюдаются...

– Я пока не смотрю так далеко. Без господдержки на сегодняшний день невозможно развитие профессионального спорта в России. Но углубляться в эту тему не хочется. Это уже больше политические вопросы.

Думаю, все понимают необходимость господдержки для профессионального спорта. На данном этапе. Со временем это может измениться, – сказал Газизов.