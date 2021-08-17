Глава Башкирии о новом спонсоре «Уфы»: «Получили согласие на финансирование»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что у «Уфы» появится новый генеральный спонсор.

«Нам удалось провести переговоры с одним очень крупным предприятием нашей республики. Это заняло определенное время. Но мы получили согласие на финансирование.

Я сейчас не хочу называть это предприятие. У вас будет базовая организация или, как говорят, спонсор. Я вам точно говорю. Этот вопрос мы проговорили, в том числе и в Правительстве РФ.

Мы постоянно находимся в рабочем общении, поэтому просьба какое-то время подождать. Если это займет большее время, тогда будем принимать какие-то паллиативные меры, чтобы вы работали и, самое главное, играли.

Не я начинал продвижение клуба «Уфа» в Высшую лигу, и я не имею права останавливать это движение. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы вы играли. А с вас уже хорошая игра.

Игра [с «Сочи»] будет», – сказал Хабиров.