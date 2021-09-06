Малафеев о дисквалификации Малкома и Клаудиньо: «Выглядит предвзято. Борьба с ковидом в спорте напоминает фарс»

Экс-вратарь высказался о санкциях ФИФА в отношении Малкома и Клаудиньо.

Хавбеки сине-бело-голубых пропустят матч с «Ахматом» (11 сентября) и игру с «Челси» (14-го) в Лиге чемпионов из-за того, что петербургский клуб досрочно вернул игроков из сборной Бразилии.

«Борьба с ковидом – это, безусловно, важное дело в нашем мире. Но борьба с ковидом в мире спорта все больше напоминает фарс и абсурд.

Я не понимаю, когда обособленная от всего сборная Аргентины, соблюдая полную изоляцию перед матчем и сдавая тесты, по итогу преследуется полицией Бразилии, срывающей матч, к которому футболисты готовились и на который настраивались.

Я не понимаю, когда или УЕФА запрещают участвовать в играх футболистам, которые проходят ежедневное тестирование и чуть ли не ежедневно обследуются и держат свое здоровье на контроле.

Многие говорят, что запрет на участие в матчах и Клаудиньо – это имиджевый удар по «Зениту» и исключительно вина клуба, но я с этим не согласен. Для меня это выглядит прежде всего предвзято. Это неспортивно со стороны футбольных менеджеров», – сказал Малафеев.