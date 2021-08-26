Уэйн Руни: «Роналду – один из лучших игроков мира. Он готов забивать за «МЮ», но ему будет не так просто, как в Испании или Италии»

Главный тренер «Дерби» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в клуб из Манчестера.
«Я не разговаривал с Криштиану после его возвращения и не пойду на субботний матч. У меня в субботу выходной, а у двоих моих сыновей матчи, так что я буду их таксистом.
Конечно, я слежу за «Манчестер Юнайтед». Хочу, чтобы они преуспели. Мне кажется, здорово, что они вернули Криштиану. Его менталитет отразится на молодых футболистах. Отличная сделка.
Криштиану сам знает, что ему будет не так просто и понятно, как в Испании или Италии. АПЛ – интенсивная лига в плане физики, но он в курсе, потому что играл в ней. Уверен, он готов снова забивать голы за «Юнайтед».
Криштиану может оказать огромное влияние на команду. Он один из лучших игроков в мире», – сказал Руни.
Первый день Криштиану в «МЮ» после возвращения: приехал на базу, поговорил с Сульшером, потренировался с Флетчером