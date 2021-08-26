Уэйн Руни: «Роналду – один из лучших игроков мира. Он готов забивать за «МЮ», но ему будет не так просто, как в Испании или Италии»

Главный тренер и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возвращение форварда в клуб из Манчестера.

«Я не разговаривал с Криштиану после его возвращения и не пойду на субботний матч. У меня в субботу выходной, а у двоих моих сыновей матчи, так что я буду их таксистом.

Конечно, я слежу за . Хочу, чтобы они преуспели. Мне кажется, здорово, что они вернули Криштиану. Его менталитет отразится на молодых футболистах. Отличная сделка.

Криштиану сам знает, что ему будет не так просто и понятно, как в Испании или Италии. АПЛ – интенсивная лига в плане физики, но он в курсе, потому что играл в ней. Уверен, он готов снова забивать голы за «Юнайтед».

Криштиану может оказать огромное влияние на команду. Он один из лучших игроков в мире», – сказал Руни.

Первый день Криштиану в «МЮ» после возвращения: приехал на базу, поговорил с Сульшером, потренировался с Флетчером

