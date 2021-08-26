Руни о Роналду: «Он будет забивать и исполнять пенальти. Сульшер поймет, что пора завоевывать трофеи»

Бывший форвард , тренирующий , высказался о возвращении нападающего в состав манкунианцев.

«Оле-Гуннар Сульшер теперь поймет, что нужно начинать завоевывать крупные трофеи, учитывая подписанных футболистов.

Роналду остается одним из лучших футболистов мира. У меня было ощущение, что его переход в «Манчестер Сити» не состоится. Его агент свое дело знает, и я знал, что если хоть на минуту переход Криштиану в «Ман Сити» станет возможным, «МЮ» вмешается.

Роналду выигрывал чемпионаты в каждой стране, где выступал, он будет важен [для завоевания чемпионства в Англии]. Он будет забивать и, уверен, исполнять пенальти.

Я бы использовал его на позиции центрального нападающего. Он именно нападающий, и остальным девяти футболистам придется работать немного усерднее, чтобы Роналду оставался свежим.

Криштиану по-прежнему хочет быть лучшим, и я уверен, что он окажет значительное влияние на «МЮ» в этом сезоне», – сказал Руни.

Уэйн Руни: «МЮ» поборется за титул. Фанаты ждут трофеев, на Сульшера будет оказываться давление»