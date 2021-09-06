Куман об уходе Суареса: «Нельзя сожалеть о том, что принял верное решение во благо «Барсы»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман вспомнил уход форварда Луиса Суареса в сентябре прошлого года.

– Вы когда-нибудь сожалели о том, что позволили Суаресу уйти в «Атлетико»?

– Сожалений не было. Я прибыл в «Барсу», меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. И мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдет.

Мы думали, что он перейдет в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба, – сказал Куман.

Напомним, после ухода из «Барсы» Суарес выиграл Ла Лигу с «Атлетико».

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