Георгий Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается»

Защитник сборной России и высказался после матча против Мальты (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Почему болельщики свистели? Ну, владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищете какие-то проблемы, то ищите их во мне.

Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать – заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу.

С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», – сказал Джикия.