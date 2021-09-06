Георгий Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Мальты по футболу Георгий Джикия квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия высказался после матча против Мальты (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищете какие-то проблемы, то ищите их во мне.

Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать – заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу.

С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», – сказал Джикия.

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