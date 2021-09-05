Директор стадиона в Казани ответил Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, то раздевалок просят на две команды»

Директор Центрального стадиона Казани Ильгиз Фахриев прокомментировал высказывание полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла о качестве поля после матча квалификации ЧМ-2022 с Беларусью (3:2).

Футболист «Реала» заявил: «Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум его стоило смочить».

«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны.

Они как хозяева имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава или не будет вообще.

Стадион, в свою очередь, исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.

Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды.

Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – заявил Фахриев.