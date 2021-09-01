Жоан Лапорта: «Мне нравится Куман, у него есть моя поддержка. Кройффизм Роналда неоспорим»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку главному тренеру команды Роналду Куману.

«Мне нравится Куман. Мы победили «Хетафе», с которым всегда непросто играть. У него есть определенные заслуги, с учетом всех травм.

Я разговаривал с Роналдом, он пользуется моей поддержкой, доверием, как и все тренеры.

Модель Йохана Кройффа не подлежит обсуждению, и кройффизм Кумана неоспорим, но каждый адаптирует систему по-своему», – сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что «Барса» обсуждает с Куманом продление контракта, от тренера ждут титулов.

Пьянич обиделся на Кумана («очень странный тренер»), Эмерсон – на саму «Барсу». В клубе разучились расставаться

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