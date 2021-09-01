Лапорта хочет, чтобы Куман чаще выпускал Умтити и Пуча

Президент «Барселоны» хочет, чтобы защитник и хавбек чаще выходили на поле.

По данным Marca, менеджер попросил главного тренера команды чаще выпускать этих футболистов.

Куману не нравится Пуч, но Лапорте он очень симпатичен. Тренер включит 22-летнего испанца в состав, если на тренировках он докажет, что достоин места в основе «Барсы». То же самое можно сказать и об Умтити.

Куман высоко оценил упорную работу француза над восстановлением и набором формы, но считает, что пока Самюэль еще не набрал кондиции для того, чтобы играть регулярно.

Умтити попросил Лапорту гарантировать, что получит еще один шанс в «Барселоне», и президент клуба пообещал футболисту, что он получит еще одну возможность проявить себя.