Лапорта хочет, чтобы Куман чаще выпускал Умтити и Пуча

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы защитник Самюэль Умтити и хавбек Рики Пуч чаще выходили на поле.
По данным Marca, менеджер попросил главного тренера команды Роналда Кумана чаще выпускать этих футболистов.
Куману не нравится Пуч, но Лапорте он очень симпатичен. Тренер включит 22-летнего испанца в состав, если на тренировках он докажет, что достоин места в основе «Барсы». То же самое можно сказать и об Умтити.
Куман высоко оценил упорную работу француза над восстановлением и набором формы, но считает, что пока Самюэль еще не набрал кондиции для того, чтобы играть регулярно.
Умтити попросил Лапорту гарантировать, что получит еще один шанс в «Барселоне», и президент клуба пообещал футболисту, что он получит еще одну возможность проявить себя.