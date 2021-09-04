Аргентина за 50 минут до игры с Бразилией узнала о требовании исключить из заявки 4 игроков из АПЛ

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Представители сборной Аргентины заранее знали, что четыре футболиста из АПЛ не имели права принимать участия в матче квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.

5 сентября из-за четырех игроков аргентинцев – Эмилиано МартинесаЭмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро (оба – «Тоттенхэм») – власти Бразилии остановили, а затем перенесли матч Бразилия – Аргентина в Сан-Паулу.

Аргентинская сторона заявила, что ничего не знала о запрете на выступление для этих игроков.

Однако, по информации Globo Esporte, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) накануне матча делала официальный запрос в Минздрав Бразилии относительно статуса игроков. Отрицательный ответ пришел лишь за 50 минут до начала матча. Аргентинцы уже были на стадионе, когда им сообщили, что четыре футболиста должны остаться в отеле.

Аргентинская делегация и Конфедерация футбола Южной Америки получили документы, позволяющие в соответствии с рекомендациями местных властей исключить игроков из заявки, но Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро все равно вышли в стартовом составе на поле «Арены Коринтианс».

Напомним, в Национальном агентстве наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) заявили, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока Аргентины предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Сегодня стало известно, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро досрочно отпущены в свои клубы перед матчем Аргентины с Боливией.

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