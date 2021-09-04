Владимир Познер: «После игры с Кипром возникли опасения, что Россия не попадет на ЧМ. Это не будет вина Карпина»

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Телеведущий Владимир Познер высказал мнение о перспективах сборной России в отборе к чемпионату мира-2022.

«Чудес не бывает. Приход нового тренера, даже самого лучшего, не поможет за полгода из команды заурядной создать команду незаурядную. Игра с Хорватией была, с моей точки зрения, вполне заурядной. Впрочем, и хорваты не блистали. То, что все закончилось нулевой ничьей для сборной России, – успех.

Выигрыш у откровенно слабой команды Кипра был и предсказуемым, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще не попадет в финальную часть первенства мира.

Если так случится, то это не будет вина Карпина: он может работать лишь с тем материалом, который производится, а производится его мало, поскольку отсутствует массовый детско-юношеский футбол», – сказал Познер.

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