Месси об остановке матча Аргентины: «Мы в Бразилии 3 дня, почему вы не пришли раньше?»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси во время паузы в матче квалификации ЧМ-2022 с Бразилией (0:0, первый тайм) обратился к представителю Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).

«Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему вы не пришли раньше?» – спросил нападающий.

«Весь мир следит за нами», – добавил он.

Игра была остановлена на 4-й минуте. Перерыв продолжается свыше 40 минут.

Власти Бразилии остановили матч c Аргентиной из-за 4 игроков соперника из АПЛ, попавших в страну с нарушениями