Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Аргентины, Уругвай сыграет с Боливией

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В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.

Сборная Бразилии принимает Аргентину, Эквадор – Чили, Уругвай играет дома с Боливией.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке

Бразилия – Аргентина
Дата проведения
5 сентября, 22.00, «Арена Коринтианс»
превью матча онлайн статистика

 

Эквадор – Чили
Дата проведения
6 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика

 

Парагвай – Колумбия
Дата проведения
6 сентября, 01.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика

 

Уругвай – Боливия
Дата проведения
6 сентября, 01.00, «Estadio Campeón del Siglo»
превью матча онлайн статистика

 

Перу – Венесуэла
Дата проведения
6 сентября, 04.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022

Статистика квалификации ЧМ-2022

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