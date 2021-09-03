Квалификация ЧМ-2022. Бразилия против Аргентины, Уругвай сыграет с Боливией

В Южной Америке продолжается квалификация ЧМ-2022.
Сборная Бразилии принимает Аргентину, Эквадор – Чили, Уругвай играет дома с Боливией.
Отборочный турнир ЧМ-2022 в Южной Америке
- Дата проведения
- 5 сентября, 22.00, «Арена Коринтианс»
- Дата проведения
- 6 сентября, 00.00, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 6 сентября, 01.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
- Дата проведения
- 6 сентября, 01.00, «Estadio Campeón del Siglo»
- Дата проведения
- 6 сентября, 04.00, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.