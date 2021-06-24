Погба о вылете с Евро-2020: «Не Швейцария победила в той игре, а мы проиграли»

Теги Манчестер Юнайтед Дидье Дешам премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2020 Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о вылете сборной Франции от Швейцарии (3:3, по пен. 4:5) на стадии 1/8 финала Евро-2020.

«Очень больно. Оглядываясь на тот матч, я могу сказать, что такого никто не мог себе даже представить. В той игре не Швейцария победила, а мы проиграли».

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«Между игроком и тренером случаются такие моменты. Это была дискуссия, присуствовало разочарование. Я был расстроен, что они сравняли счет. На этом все.

В этом не было ничего такого, между мной и тренером – отличные отношения. То, что сделано, уже сделано. Это также зависит и от нас, игроков», – сказал Погба в интервью Téléfoot.

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