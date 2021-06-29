Погба о вылете Франции с Евро-2020: «Иногда футбол может быть жестоким, в этом его красота. Поздравляю Швейцарию»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился мыслями после вылета с от (3:3, 4:5 по пен.) на стадии 1/8 финала.

«Иногда футбол может быть жестоким... Жестоким и прекрасным. Эта игра принесла нам грусть, но доставила счастье сопернику. В этом красота футбола. Конечно, все мы хотели добиться положительного результата.

Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы давали нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными.

И я хотел бы поздравить Швейцарию», – написал Погба.

Погба выдал 6 празднований одного гола – на такое способен только он (а движения подсмотрел в НБА)