«Спартак» сделал новое предложение по Манафе, но «Порту» считает сумму слишком низкой

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«Спартак» хочет приобрести правого защитника «Порту» Уилсона Манафу и сделал предложение о трансфере, сообщил агент португальца Мануэль Бланко Фернандес.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», – сказал агент.

Сообщалось, что в июле московский клуб предлагал за Манафу 7 млн евро, но получил отказ. Затем появились сведения о новой попытке красно-белых подписать португальца.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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