«Спартак» сделал новое предложение по Манафе, но «Порту» считает сумму слишком низкой

хочет приобрести правого защитника и сделал предложение о трансфере, сообщил агент португальца Мануэль Бланко Фернандес.

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», – сказал агент.

Сообщалось, что в июле московский клуб предлагал за Манафу 7 млн евро, но получил отказ. Затем появились сведения о новой попытке красно-белых подписать португальца.

В минувшем сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал четыре результативные передачи. С полной статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.