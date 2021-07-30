«Зенит» и «Локо» обсуждали обмен Мостового на Миранчука. Сделка маловероятна из-за травмы Антона

«Зенит» и «Локомотив» могли обменяться футболистами в летнее трансферное окно, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
«Трансферное окно в Европе закрыто, но на Руси движуха еще не закончилась.
Одним из самых громких переходов этого лета мог стать переезд в «Зенит» Антона Миранчука, а в обратном направлении мог проследовать Андрей Мостовой.
По моей информации, клубы обсуждали такую возможность, но на данный момент подобный обмен маловероятен. Прежде всего, из-за травмы Миранчука, о которой говорил агент Антона Вадим Шпинев», – написал журналист.