«Зенит» и «Локо» обсуждали обмен Мостового на Миранчука. Сделка маловероятна из-за травмы Антона

и могли обменяться футболистами в летнее трансферное окно, утверждает журналист Максим Алланазаров.

«Трансферное окно в Европе закрыто, но на Руси движуха еще не закончилась.

Одним из самых громких переходов этого лета мог стать переезд в «Зенит» , а в обратном направлении мог проследовать .

По моей информации, клубы обсуждали такую возможность, но на данный момент подобный обмен маловероятен. Прежде всего, из-за травмы Миранчука, о которой говорил агент Антона Вадим Шпинев», – написал журналист.