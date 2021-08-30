«Локо» предлагает более 7 млн евро за Мостового, «Зенит» не хочет его продавать

Стали известны детали переговоров «Зенита» и по поводу трансфера полузащитника Андрея Мостового.

Ранее утверждалось, что клубы обсуждали обмен хавбека на .

По информации Eurostavka, «Локо» готов купить 23-летнего футболиста без обмена на Миранчука.

Железнодорожники предлагают более 7 млн евро за трансфер Мостового, но пока сине-бело-голубые не хотят продавать россиянина.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, «Локо» предлагает за Андрея 9 млн евро.