«Локо» предлагает более 7 млн евро за Мостового, «Зенит» не хочет его продавать

Стали известны детали переговоров «Зенита» и «Локомотива» по поводу трансфера полузащитника Андрея Мостового.
Ранее утверждалось, что клубы обсуждали обмен хавбека на Антона Миранчука.
По информации Eurostavka, «Локо» готов купить 23-летнего футболиста «Зенита» без обмена на Миранчука.
Железнодорожники предлагают более 7 млн евро за трансфер Мостового, но пока сине-бело-голубые не хотят продавать россиянина.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, «Локо» предлагает за Андрея 9 млн евро.