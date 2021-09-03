Черданцев о Баринове и кричалке про «Спартак»: «Неправильно назначать капитаном сборной игрока, который позволял себе такое»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о том, что капитанскую повязку в отборочном матче к ЧМ-2020 между сборными России и (2:0) получил полузащитник «Локомотива» .

«Неправильно назначать капитаном сборной футболиста, который позволял себе то что, он позволил в адрес клуба, чьи болельщики в большом количестве являются и болельщиками сборной. Я не понимаю, почему к вопросу капитанства сборной такое легкомысленное отношение.

Понятно, что любой капитан является игроком какого-то клуба, и к этому клубу есть соответсвующее отношение болельщиков клубов – его принципиальных соперников. Но именно поэтому вокруг сборной выстраивается максимально правильная атмосфера, когда капитаном становится футболист, к которому уважительно относятся ВСЕ клубные болельщики. Как это было с Онопко и Семаком. И как не было с Дзюбой.

Не говоря уже о том, что отсутствие постоянного капитана в сборной – это само по себе очень странно и неправильно», – написал Черданцев.

Напомним, в мае 2018 года, когда стал чемпионом России, Баринов вышел из микст-зоны к болельщикам железнодорожников и проскандировал начало оскорбительной кричалки в адрес . Она начинается словами: «Я никогда не устану повторять».