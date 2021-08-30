Ди Мария не включил Роналду и Неймара в топ-5 лучших одноклубников. Месси, Златан, Модрич и Кроос вошли в список

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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал пятерку лучших футболистов, с которыми он играл.

На первое место аргентинец поставил партнера по национальной сборной и «ПСЖ» Лионеля Месси, на второе – одноклубника Марко Верратти, на третье – Златана Ибрагимовича, с которым он играл за парижскую команду.

Четвертое место занял Лука Модрич, пятое – Тони Кроос. С ними обоими Ди Мария играл за «Реал».

Примечательно, что в список не попали Неймар и Криштиану Роналду. Аргентинец объяснил, почему он не включил в рейтинг бывшего партнера по «Реалу».

«Я могу добавить его в список, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, решающие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич», – сказал Ди Мария.

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