Ди Мария не включил Роналду и Неймара в топ-5 лучших одноклубников. Месси, Златан, Модрич и Кроос вошли в список

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал пятерку лучших футболистов, с которыми он играл.

На первое место аргентинец поставил партнера по национальной сборной и , на второе – одноклубника Марко Верратти, на третье – , с которым он играл за парижскую команду.

Четвертое место занял Лука Модрич, пятое – Тони Кроос. С ними обоими Ди Мария играл за «Реал».

Примечательно, что в список не попали и . Аргентинец объяснил, почему он не включил в рейтинг бывшего партнера по «Реалу».

«Я могу добавить его в список, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, решающие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич», – сказал Ди Мария.