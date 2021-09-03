Карпин о матче с Кипром: «Игрокам тяжело бегать в такую жару. Это данность, как и то, что во 2-м тайме подсели физически»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

– Нам кажется, что вы уже изначально знали составы на все три матча этого отрезка, даже капитанов уже знаете. Это так?

– Нет, все три состава я не знаю и знать не могу. В голове, да, где-то присутствуют составы, и капитаны, наверное, тоже, но в зависимости от составов.

Все три состава знать невозможно, потому что есть травмы, кто-то устает больше, кто-то – меньше, кто-то лучше готов физически. Пока не увидишь в тренировках и в игре, делать эти умозаключения сложно.

В голове они есть, эти составы, но все зависит от футболистов – нет ли травм, как они готовы физически.

– По матчу. В конце было очень тяжело, когда прижали киприоты. Почему так? Устали? Или это сознательно: ну, 2:0 и 2:0, еще Мальта есть, ей надо забивать. И по погоде. Люди в телеграмах пишут, что адская жара, а мне кажется, что после семи было комфортно.

– (Смеется) Когда вы там где-то стоите, вам кажется, что дико комфортно для того, чтобы где-то стоять или ходить.

Я в рубашке стоял – вспотел, на всякий случай. А футболистам еще и бегать в такую жару – реально тяжело. Я понимаю это. Это не отговорка, а данность.

И то, что во втором тайме многие подсели физически – это тоже данность, – сказал Карпин.

Первая победа Карпина в сборной: крепкий первый тайм с Кипром и тягучий второй – били реже соперника

