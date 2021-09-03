Гарет Саутгейт: «Думаю, Стерлинга не хвалят так, как он заслуживает. Рахим часто под прицелом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о том, что полузащитник не находится на ведущих ролях в .

«Я не знаю, спросите об этом у него. У нас с Рахимом отличные отношения. Он знает, какого мы о нем мнения. Ему очень комфортно в сборной.

В «Манчестер Сити» невероятная конкуренция, как и в сборной, но для нас он всегда был игроком, который приносит успех. Мы очень верим в Стерлинга.

Я думаю, что его не хвалят так, как он заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему как будто постоянно нужно что-то доказывать.

Меня спрашивали об этом летом, так что давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией», – сказал Саутгейт.

Со статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.