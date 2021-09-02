Некоторые игроки «Барсы» обрадовалась уходу Гризманна. Они не считали его частью команды

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Трансфер форварда Антуана Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико» обрадовал некоторых футболистов каталонской команды.

По данным Diario Sport, часть игроков осталась довольна его уходом, поскольку они никогда не считали его частью команды.

Положение Гризманна в раздевалке «Барселоны» было не лучшим. Отчасти это было обусловлено документальным фильмом La Decision, в котором француз в 2018 году рассказывал об отказе каталонцам и решении остаться в «Атлетико».

В 2019-м нападающий все же перешел в «Барсу». Однако в клубе он не чувствовал себя любимым и защищенным, как это было в «Атлетико».

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