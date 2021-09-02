Отец Марадишвили: «Костя перешел в «Локо» не из-за денег, его все устраивало в ЦСКА. Трансфер – просто шаг к прогрессу»

Коба Марадишвили, отец полузащитника , высказался о переходе сына из ЦСКА в .

– Что стало ключевым при принятии решения?

– Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить.

Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в «Локо» не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА.

Трансфер в «Локо» – просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.

– Чего изначально он хотел – остаться или уйти?

– Из ЦСКА, учитывая, что Костя в этом клубе вырос, уходить было сложно. Клуб дал ему все. ЦСКА останется нашей семьей навсегда. Но это жизнь, Костя сделал шаг вперед.

– За кем было финальное решение?

– Я только помогаю Косте решать проблемы, которые возникают – в быту и в карьере. Я только помогаю ему, советую, как и где ему действовать. Многие говорят: как я мог оторвать сына от родного клуба? Это абсурд, потому что Костя принимает все решения сам. Я ему только советую.

Мы в семье всегда все обсуждаем, умеем друг друга слушать, но последнее слово всегда за Костей. Он уже взрослый мужчина. Он принял решение рисковать и идти всем все заново доказывать, – сказал Марадишвили-старший.