Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за европейские сборные. До мирового рекорда – 15 игр

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» провел 180-ю игру за национальную команду, повторив рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.

Роналду может побить рекорд, если 4 сентября примет участие в товарищеской игре против Катара – Рамос не получил вызов в национальную команду на ближайшие матчи из-за травмы.

Мировой рекордсмен по играм за сборные – экс-защитник Со Чин Аун, проведший за Малайзию 195 матчей с 1969 по 1984 год.

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