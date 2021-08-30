Роналду о 111 голах за Португалию: «Это мой рекорд, и он уникален. Безумно рад, еще один в моей карьере»

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Ирландией (2:1).

36-летний игрок забил победный гол на 96-й минуте, сравняв счет на 89-й. Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную – теперь у него 111 мячей за национальную команду.

«Помощь болельщиков очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего.

Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один [рекорд] в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей», – сказал игрок «Манчестер Юнайтед».

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