Карпин о Захаряне против Хорватии: «Для 18-летнего парня выглядел здорово, не проседал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0) оценил игру футболистов.

— Почему играл Захарян?

— Для 18-летнего парня он выглядел здорово, вообще не проседал. Немножко помешало стремление сыграть побыстрее в атаку. Не Захаряна — всей команды. Это выразилось в потерях мяча.

— Как вам игра Самошникова?

— Вышел очень прилично, не стушевался, как и Захарян. Сначала, правда, убежал в запаре направо. Наверное, я виноват, не объяснил, что Самошникову нужно играть слева, а Караваеву справа.

— У Баринова в сезоне уже два удаления, сегодня было предупреждение. Как этого избегать?

— Николич в «Локомотиве» сам разберется с карточками Баринова. Мы сказали ему, чтобы играл аккуратнее.

— Дивеев на аутах — домашняя заготовка?

— Дивеев выше Джикии? Вот и ответ. Раз напряжение у ворот хорватов возникало, значит, могу быть доволен.

— Как вам Черышев?

— Как и все вышедшие на замену, Денис помог и усилил. Отошел ли он от Евро-2020? Не заметил, чтобы кто-то из-за Евро не так выглядел в команде, – сказал Карпин.

Главное о первом матче Карпина: начал без нападающих, Захарян смело дебютировал, Гильерме хладнокровно вернулся