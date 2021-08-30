Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную. У него 111 мячей за Португалию

дома играет с Ирландией (1:1, второй тайм) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022.

На 89-й минуте в составе хозяев голом отметился форвард .

36-летний игрок довел число голов за национальную команду до 110 и установил мировой рекорд, обойдя экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

После этого форвард «Манчестер Юнайтед» забил и победный мяч – на шестой добавленной ко второму тайму минуте. Теперь в его активе 111 мячей за сборную.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Криштиану одержим рекордами. Подчеркивает их важность для команды и очень хочет побить все