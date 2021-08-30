Роналду на 96-й минуте забил победный гол Ирландии, на 89-й сравняв счет. В 1-м тайме он не реализовал пенальти

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу квалификация ЧМ-2022 Жоау Мариу Гонсалу Гедеш Футбол

Сборная Португалии дома обыграла Ирландию (2:1) в квалификационном матче ЧМ-2022.

В первом тайме форвард хозяев Криштиану Роналду не реализовал пенальти – голкипер соперников Гэвин Базуну отразил удар.

На 89-й минуте нападающему, представляющему «Манчестер Юнайтед», все уже удалось забить после передачи полузащитника Гонсалу Гедеша. А на 6-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду стал автором победного гола, откликнувшись на пас хавбека Жоау Мариу.

В настоящий момент со 111 мячами португалец является мировым рекордсменом по голам за сборную.

Португалия – Ирландия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Иган, 1:1 – 89 Роналду, 2:1 – 90 Роналду.
ПортугалияРуй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.
ИрландияБазуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).
Предупреждения:
Хендрик (10), О`Ши (33), Коннолли (45), Доэрти (56), Роналду (90).

Роналду в «Юве» забил 101 гол за 3 сезона (29% - с пенальти), но не компенсировал ими тактические недостатки. Да, это провал

Португалия – Ирландия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Иган, 1:1 – 89 Роналду, 2:1 – 90 Роналду.
ПортугалияРуй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.
ИрландияБазуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).
Предупреждения:
Хендрик (10), О`Ши (33), Коннолли (45), Доэрти (56), Роналду (90).

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