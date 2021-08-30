Роналду на 96-й минуте забил победный гол Ирландии, на 89-й сравняв счет. В 1-м тайме он не реализовал пенальти

Сборная Португалии дома обыграла Ирландию (2:1) в квалификационном матче ЧМ-2022.
В первом тайме форвард хозяев Криштиану Роналду не реализовал пенальти – голкипер соперников Гэвин Базуну отразил удар.
На 89-й минуте нападающему, представляющему «Манчестер Юнайтед», все уже удалось забить после передачи полузащитника Гонсалу Гедеша. А на 6-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду стал автором победного гола, откликнувшись на пас хавбека Жоау Мариу.
В настоящий момент со 111 мячами португалец является мировым рекордсменом по голам за сборную.
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Алгарве»
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Португалия –
Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.
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Ирландия –
Базуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).
Роналду в «Юве» забил 101 гол за 3 сезона (29% - с пенальти), но не компенсировал ими тактические недостатки. Да, это провал
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Алгарве»
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Португалия –
Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.
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Ирландия –
Базуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).