Роналду на 96-й минуте забил победный гол Ирландии, на 89-й сравняв счет. В 1-м тайме он не реализовал пенальти

дома обыграла Ирландию (2:1) в квалификационном матче ЧМ-2022.

В первом тайме форвард хозяев не реализовал пенальти – голкипер соперников Гэвин Базуну отразил удар.

На 89-й минуте нападающему, представляющему , все уже удалось забить после передачи полузащитника . А на 6-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду стал автором победного гола, откликнувшись на пас хавбека .

В настоящий момент со 111 мячами португалец является мировым рекордсменом по голам за сборную.

Роналду в «Юве» забил 101 гол за 3 сезона (29% - с пенальти), но не компенсировал ими тактические недостатки. Да, это провал