18-летний Фати получил 10-й номер в «Барсе» после ухода Месси

«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода в «ПСЖ».

«Десятку» получил 18-летний вингер каталонцев .

Фати – воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.

Из-за серьезной травмы Фати не играет с ноября 2020-го. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет никому отдавать 10-й номер Месси в этом сезоне.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx