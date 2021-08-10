18-летний Фати получил 10-й номер в «Барсе» после ухода Месси

«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Десятку» получил 18-летний вингер каталонцев Анссумане Фати.
Фати – воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.
Из-за серьезной травмы Фати не играет с ноября 2020-го. Его статистика – здесь.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет никому отдавать 10-й номер Месси в этом сезоне.
Our new number 🔟— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021
Made in La Masia 💙❤️
⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx