18-летний Фати получил 10-й номер в «Барсе» после ухода Месси

Теги Барселона Лионель Месси игровая форма стиль Анссумане Фати Футбол

«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Десятку» получил 18-летний вингер каталонцев Анссумане Фати.

Фати – воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.

Из-за серьезной травмы Фати не играет с ноября 2020-го. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет никому отдавать 10-й номер Месси в этом сезоне.

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